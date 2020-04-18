المطاحن: إيقاف العمل بوحدة تعبئة الطحين بالأكياس الورقية احترازياً

أفادت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بأنه تم إيقاف وحدة تعبئة الطحين بالأكياس الورقية في أحد مصانعها، لافتة إلى أن التعبئة تتم إلكترونياً، إلا أنها ارتأت إيقاف العمل فيها احترازياً لتقصي بعض الحالات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة بالتنسيق مع الصحة الوقائية، على أن تعاود العمل بهذه الوحدة في أسرع وقت ممكن.

وشددت «المطاحن» على عدم تأثر بقية المصانع والمخابز مع استمرارها في الإنتاج بمعدلاتها اليومية الطبيعية، وسلامة منتجاتها وفق أنظمة سلامة وأمان الغذاء «FSSC 22000» المطبقة لديها.