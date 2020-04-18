محافظ العاصمة يشرف على إخلاء العمال: لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات لمواجهة تداعيات «كورونا»

في إطار مواصلة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لمهامها باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

قام معالي محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة مشكلة تكدس السكان في العمارات السكنية في بعض مناطق المحافظة، حيث اشرف الخالد بنفسه وتابع كافة الإجراءات الغعلية لإتمام عملية اخلاء ما يجاوز عدد ٥٠٠ عامل وافد لثلاثة عمارات سكنية اثنتين بمنطقة شرق والثالثة بمنطقة المرقاب.

وقد قام رجال الأمن بتأمين المنطقة وتطويق مبنى العمارتين وفرض سياج أمني في محيطها، فيما قام مسؤولو قطاع الصحة الوقائية في وزارة الصحة بإخلاء العمالة ونقلها إلى المحاجر المخصصة لهم.

وأشار إلى أن “المحافظة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مكافحة هذه المشكلة” ، ولن تتوانى عن بذل كل الجهود وتجنيد كل الإمكانيات لمواجهة كافة التداعيات تحقيقًا للمصلحة العامة للبلاد في ظل هذا الظرف الطارىء.