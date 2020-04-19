مطار الكويت يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي لـ «الإجلاء الكبير»

استقبل مطار الكويت الدولي منذ قليل ثاني رحلات الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وذلك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من أبوظبي.

كما استقبل مطار الكويت الدولي صباح اليوم أولى رحلات الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج وذلك على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من دبي.

من جانبه، قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، “القادمون وأهلهم الكرام: “اليوم يومكم والكرة في ملعبكم”. حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية، يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون، فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم، وبإذن الله سنكسب، لأنكم #اليمين_إلي_تعين”.