البلدية: تحرير 691 مخالفة وغلق 289 محلاً بـ«الفروانية»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت البلدية أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالفروانية خلال الفترة من 1/3/2020 حتى 17/4/2020 أسفرت عن توجيه 3710 إنذارا لمحلات ومقاهي وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية وأسواق ماشية وأسماك للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 691 مخالفة ، غلق 289 محل ومطعم ومقهى وصالونات وأندية صحية ولعب أطفال و صالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة .

وأشارت إلى قطع التيار عن 31 عقارا مخالفا وإخلاء 6 عقارات من العزاب إلى جانب إخلاء 24 عقارا من أنشطة تجارية وحرفية وتخزينية وغلق إداري لـ28 نشاط تجاري وحرفي من عقارات مخالفة فضلا عن تحرير 28 مخالفة لعقارات تم إستخدامها في غير الغرض المرخص لها.

وأضافت بإنه تم رفع 197 مركبة مهملة وسكراب ، ووضع 1328 ملصق إنذار على سيارات مهملة ،تحرير 59 مخالفة للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، تحرير 372 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008 ، تحرير 146 مخالفة إشغالات طرق بالمخالفة للائحة تراخيص إستغلال الساحات والأرصفة العامة 149/2006 فضلا عن غسيل وتعقيم 127845 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.

ولفتت إلى تحرير 244 مخالفة لباعة جائلين وتوجيه 14 إنذارا لخيام مناسبات ، تحرير 8 مخالفات لعربات آيس كريم ، 12 مخالفة لبقالات وعربات متنقلة فضلا عن تدريب 55 موطفا على قيادة الآليات والمعدات.