سمو الأمير استقبل سمو ولي العهد

اللواء الرويح أدى القسم أمام صاحب السمو نائباً لمدير عام التحقيقات

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح حيث قدم لسمو رعاه الله نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور أسعد عبدالرحمن الرويح حيث أدى القسم أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح.