«طوارئ العاصمة»: غلق 5 محلات وتحرير 5 مخالفات

قام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحلات والاسواق المركزية والجمعيات التعاونية بمناطق القبلة ،الشويخ الصناعية، بنيد القار، والشويخ السكنية، للتأكد من التزامهم بالقرارات الادارية والإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الطوارئ زيد العنزي إنه تم إغلاق خمسة محال إدارياً وتحرير 5 مخالفات وتوجيه إنذار داخل عقار وفق لائحة البناء، لافتا إلى أنه تم التعامل مع 24 بلاغا واردا عبر الخط الساخن للفريق.

وذكر العنزي أن مفتشي الفريق أغلقو 134 محلاَ وحرروا 134 مخالفة وفقاً للقرارات وتعاميم البلدية خلال الفترة من 3 مارس الماضي حتي 18 ابريل الجاري.