“الداخلية”: تم نقل جميع المقيمين فور دخولهم منطقة العديلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن دخول عدد من المقيمين منطقة العديلية .

توضح الإدارة بعد تلقي بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بدخول عدد من المقيمين سيراً على الأقدام إلى منطقة العديلية ، وعلى الفور إنتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ حيث شوهد عدد كبير من المقيمين في منطقة العديلية وتم التعامل معهم وحصرهم وجمعهم في مخفر العديلية ، واتضح من التحقيقات الأولية أنهم أرادوا الذهاب إلى مقر السفارة الهندية وإستخراج وثائق سفر للإستفادة من القرار الوزاري الذي يتيح لهم المغادرة دون دفع أي غرامات مالية وقاموا بالذهاب إلى منطقة العديلية بدلا من منطقة الدعية وعلى الفور تم جمعهم في مخفر العديلية ومن ثم نقلهم إلى مقر السفارة .