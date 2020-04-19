الوزير الجبري: سحب 61 حيازة غير مستغلة في المناطق الزراعية

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الجبري أن لجنة القسائم الزراعية اعتمدت في جلستها التي عقدت اليوم الأحد سحب 61 حيازة غير مستغلة في المناطق الزراعية.

وأكد الجبري في تصريح صحفي أن الهيئة ما زالت قائمة بعملها في رصد الحيازات غير المستغلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات ضدها وتطبيق القانون الخاص بالمخالفات الزراعية.