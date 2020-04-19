المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبدأ تفعيل خدمة “الواتساب” للتواصل مع الجمهور

أعلن مركز التواصل الحكومي عن انضمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجهات الحكومية التي تقدم خدمة التواصل مع الجمهور عبر «الواتساب» وتخصيص الرقم «92220689».

وذكر المركز في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز تواصل «السكنية» المباشر مع الجمهور في سبيل توفير الردود العاجلة عبر «الواتساب» على مختلف الشكاوي والاستفسارات والأسئلة الموجهة لها بشكل مباشر وفوري.

وأشار إلى أن التواصل عبر هذه الخدمة سيكون متاحا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء لافتا إلى أن «السكنية» مستمرة بتقديم كافة المستجدات والمعلومات للجمهور من خلال حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي عبر حسابها الرسمي: «@pahwgovkwl».