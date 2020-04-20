الإجلاء الكبير مستمر لليوم الثاني.. تنظيم مميز وتوجيهات سامية للالتزام بتعليمات السلطات الصحية

تتواصل المرحلة الحالية لعملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج» في ضوء تفشي فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» لليوم الثاني على التوالي وسط ارتياح واسع لجهة التنظيم المميز والاستعدادات التامة لهذا الحدث الضخم.

ومن المتوقع أن يصل إلى البلاد اليوم 22 رحلة جوية تحمل على متنها 3520 مواطنا، وقد شهد اليوم الأول من المرحلة الحالية لعملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج» في ضوء تفشي فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» ارتياحا واسعا لجهة التنظيم المميز والاستعدادات التامة لهذا الحدث الضخم.

وتزامنا مع وصول الطلائع الأولى للعائدين إلى أحضان الوطن والذين قوبلوا بكل فرح وسرور شدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة وجهها سموه اليوم الأحد إلى إخوانه وأبنائه المواطنين العائدين على ضرورة “الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية خاصة فترة الحجر المؤسسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره”.

وتنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بإتمام العملية التي أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 13 أبريل الجاري عن مراحلها حرصت الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارات الخارجية والصحة والداخلية والإدارات العامة ل«الطيران المدني» و«الجمارك» و«الإطفاء» وشركات «الخطوط الكويتية» و«طيران الجزيرة» و«الخدمات الأرضية» على التكاتف بغية خروجها على الوجه المنشود.

وفي هذا الصدد استقبل مطار الكويت الدولي منذ السابعة صباحا وعلى مدار يوم أمس 27 رحلة نفذتها 12 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية «الناقل الرسمي للدولة» و15 طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة أقلت مواطنين ومواطنات من عدة عواصم ومدن خليجية من أصل 16 وجهة محددة سلفا.

وعمدت الجهات المعنية منذ الإعلان عن تنظيم هذه المرحلة إلى تجهيز مبنيي «تي.1» و«تي.4» في مطار الكويت الدولي لاستقبال العائدين وفحصهم داخل مراكز أقيمت خصيصا لتطبيق إجراءات وزارة الصحة ومن ثم الانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق استلام الأمتعة حتى الخروج من المطار.

وقبل ساعات من انطلاق الجسر الجوي قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية في مطار الكويت الدولي للاطلاع على استعدادات أجهزة الدولة إذ اطلع سموه على مراكز الفحص الطبي المقامة في صالات القادمين حيث أجري تطبيق عملي لآلية دخول المسافرين وأخذ بياناتهم وفحصهم وعزل الحالات المشتبه بها.

واستمع سموه لشرح موجز من المسؤولين حول الاستعدادات ذات الصلة وجهود أجهزة الدولة المناط بها مهام التنسيق والنقل للمواطنين العائدين من كافة دول العالم إلى دولة الكويت.

وتزامنا مع بدء خطة الإجلاء أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا وزاريا باعتماد الآلية اللازمة لتطبيق الحجر المنزلي بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جهته قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح في وقت سابق اليوم لوكالة الأنباء الكويتية إن نجاح المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين من الخارج جاء بفضل من الله تعالى ثم تكاتف الجهود الحكومية والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأكد الشيخ سلمان الحمود أن هذه الخطة جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد لعودة المواطنين من الخارج موضحا أن مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ترجم تلك التوجيهات بتكليف وزارة الخارجية للاشراف على هذه المهمة الوطنية وإنجازها بكافة تفاصيلها.

وأشار إلى المتابعة الحثيثة لوزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص لتنفيذ الخطة بشكل متكامل مبينا أن «الطيران المدني» أنجزت خلال الأيام القليلة الماضية خطة متكاملة لإجراءات عودة المواطنين حيث تم وضع بروتوكول واضح للخطوات التنظيمية.

وأشاد الشيخ سلمان الحمود بجهود الجهات الحكومية المشاركة في خطة عودة المواطنين وعلى رأسها وزارات الصحة والداخلية والمالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للاطفاء.

كما أعرب عن الشكر لشركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة اللتين تتوليان نقل المواطنين من الخارج علاوة على جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي أشرفت على تقديم المساعدة للركاب القادمين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم في وقت سابق إن «الكويتية» استعدت لمرحلة الإجلاء الكبرى “وكل طاقاتنا مسخرة لإنجاح نقل واستقبال أهلنا العائدين”.

وقال الجاسم إنه تم اعتماد خطط العمل ذات الصلة بعد بحث التفاصيل الكاملة والتشديد على تنفيذها على الوجه الأكمل إلى جانب جهوزية الفرق المعنية لافتا إلى حرص الشركة على أداء دورها المطلوب منها باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي للدولة.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمبنى «طيران الجزيرة» بمطار الكويت الدولي «تي.5» مانع المانع في تصريح إنه طيران الجزيرة وضعت كامل أسطولها المكون من 14 طائرة تحت تصرف حكومة دولة الكويت لاستخدامها في أي مجال سواء عودة المواطنين أو نقل البضائع والمواد والأدوات الطبية اللازمة خلال هذه الأزمة.

وذكر المانع أن الشركة بدأت بتشغيل رحلات مخصصة بالكامل للشحن الجوي من وإلى مطار الكويت الدولي إذ أتمت أول رحلة شحن لها من وإلى الرياض الأربعاء الماضي بعد حصولها على الموافقة من الإدارة العامة للطيران المدني لتخصيص طائرات بالكامل بما في ذلك مقصورة الطائرة لغرض الشحن الجوي.

بدوره قال رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين سعد العتيبي ل إن بنود الخطة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد تضمنت تجهيز مواقع معزولة للفحص في مبنيي «تي 1» و«تي 4» بمطار الكويت الدولي مع اتباع كل إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة.

وأوضح العتيبي حيئنذ أنه تم في هذه القاعات فحص كل القادمين من خارج البلاد بوساطة الطاقم الطبي المخصص من وزارة الصحة لافتا إلى أن «الطيران المدني» ومنذ الإعلان عن انتشار مرض «كوفيد – 19» في الصين ديسمبر الماضي قامت بتفعيل خطة الطوارئ والاستعدادات وإنشاء لجنة عليا برئاسة الشيخ سلمان الصباح للمتابعة والتنسيق مع اللجنة.