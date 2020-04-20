البلدية: توجيه 6 تنبيهات لأسواق مركزية بـ «مبارك الكبير»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في النوبة «ج» بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بمناطق أسواق القرين و العدان والقصور والقرين ومبارك الكبير للتأكد من التزام المحلات المستثناه من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني أن الجولة الميدانية التي نفذتها النوبة «ج» بمراقبة المحلات والإعلانات على المحلات أسفرت عن الكشف على 93 محل و11 فرع جمعية تبين إلتزامهم بالقرارات الإدارية التي أصدرتها البلدية.

وأضاف العدواني أنه تم توجيه 6 تنبيهات لأسواق مركزية في أسواق القرين وفي الجمعيات التعاونية لعدم التقيد بترك مسافات مابين الأفراد عند المحاسبة أمام الكاشير.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.