«الفتوى والتشريع»: مراجعة 200 عقد حكومي مرتبط بالإجراءات الاستثنائية لمواجهة «كورونا»

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم الاثنين بلغت 200 عقد خلال 38 يوم عمل متصلة.

وقال عضو «الفتوى والتشريع» رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشروعات العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الأنباء الكويتية إن فريق الطوارئ عقد اجتماعا أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في مقر الفتوى لمراجعة مسودة مشروع العقد المعد من قبلهم لتوريد وحدات المعالجة المتنقلة للمحاجر بهدف التأكد من صحة النصوص القانونية الواردة في العقد قبل إبرامه.

وذكر الماجدي أن ذلك يأتي إعمالا لنص المادة رقم «5» من المرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع مؤكدا أن فريق عمل الطوارئ يعمل يوميا طيلة أيام الأسبوع بناء على توجيهات رئيس إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد.