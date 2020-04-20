الشيخ سلمان الحمود: انطلاق المرحلة الثانية من عودة المواطنين.. الخميس

تشمل 23 وجهة عربية وأجنبية وتستمر حتى الأحد المقبل

مجلس الوزراء حرص على ترجمة التوجيهات الأميرية السامية وإنجاز هذه المهمة الوطنية

“الطيران المدني” تنفذ خطة متكاملة بمتابعة حثيثة من وزيري الخارجية و”شؤون الخدمات”

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح أن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين من الخارج ستنطلق بعد غد الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، وذلك بعد أن سجلت المرحلة الأولى نجاحاً بفضل من الله ثم تكاتف الجهود الحكومية والجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

وقال الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحافي إن المرحلة الثانية من الخطة التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الأميرية السامية ستشمل عدة عواصم ومدن عربية وأجنبية.

وأفاد أن هذه المرحلة خصصت للوجهات التالية: «عمّان – الدار البيضاء – نواكشوط – اسطنبول – فيينا – الاسكندرية – القاهرة – نيويورك – بروكسيل – لندن – باريس – مانيلا – بانكوك – دكار – تونس – مالطا – بيروت – تبليسي – باكو – مومباي – دلهي – سراييفو – امستردام» .

وأشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حرص على ترجمة التوجيهات الأميرية السامية عبر تكليف وزارة الخارجية للإشراف على هذه المهمة الوطنية وانجازها بكافة تفاصيلها، مثمناً المتابعة الحثيثة لوزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لهذا الملف.

وأوضح الشيخ سلمان الصباح بأن الطيران المدني أنجز خلال الايام القليلة الماضية خطة متكاملة بمتابعة من قبل وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص لمتبعة سير الخطة.

وأشار إلى أنه تم وضع بروتوكول واضح ينظم مسؤوليات الجهات الحكومية وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية كل في مجاله يتضمن الإجراءات التي سيتم تطبيقها منذ انطلاق المواطنين من المحطات الخارجية مروراً بصعود الطائرة وأثناء الرحلة حتى وصول مطار الكويت الدولي ودخول مراكز الفحص لتطبيق إجراءات وزارة الصحة والانتقال إلى صالة الجوازات والجمارك ومناطق استلام الأمتعة ونهاية إلى الخروج من المطار سواء الى الحجر المنزلي أو الحجر المؤسسي أو إلى المستشفى.

وأشاد رئيس الطيران المدني بجميع الجهات الحكومية المشاركة في خطة عودة المواطنين وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والجهاز المركزي لنظم المعلومات والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للإطفاء والشكر موصول للشركات الوطنية « الخطوط الجوية الكويتية – طيران الجزيرة » وكذلك جمعية الهلال الاحمر التي أشرفت على تقديم المساعدة للركاب القادمين ، والشكر موصول لجميع العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني الذي واصلوا العمل ليل نهار حيث تكللت تلك الجهود المخلصة في نجاح المرحلة الأولى من الخطة ونأمل أن يستمر هذا النجاح حتى عودة آخر مواطن كويتي يرغب في العودة الى أرض الكويت.