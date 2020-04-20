«الدفاع»: «المنشآت العسكرية» تنجز المحاجر الصحية.. في أوقات قياسية

– 150 سريراً.. القوة الاستيعابية للمجمع العسكري الشمالي مقسمة على 3 مبان

– 401 خيمة تتسع 684 شخصاً في «محجر صبحان» موزعة على مراحل عدة

– محجر أرض المعارض يضم 800 غرفة موزعة على الصالتين 5 و 6

– 5 مبان رئيسية في محجر الجليعة بطاقة استيعابية لـ582 شخصاً

أكد الوكيل المساعد لهندسة المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع «بالتكليف» عامر النسيم أن «القطاع» قام بتسخير كافة إمكانياته الفنية وكوادره البشرية من مهندسين وفنيين وإداريين في سباقٍ مع الزمن لإنجاز المحاجر الصحية دعماً ومساندة لجهود وزارة الصحة.

وأوضح النسيم أنه تم تجهيز العديد من المحاجر وتم توزيعها على أربعة مواقع متفرقة وهي المجمع الطبي العسكري الشمالي ومخيم وزارة الدفاع وأرض المعارض الدولية ومشروع محجر المباني الإدارية والإعاشة.

وأفاد أن نقطة الإنطلاق لتجهيز هذه المحاجر كانت بإعداد المجمع الطبي العسكري الشمالي بمنطقة الجهراء التابع لهيئة الخدمات الطبية والذي صرح مساعد مدير شؤون الخدمات فيه العقيد الركن م.وليد المريشد بأن المجمع الطبي قد تم تجهيزه كمحجر صحي بتاريخ 11 مارس الماضي وبطاقة إجمالية تصل إلى «150» سريرا مقسمة على «3» مبان رئيسية تم الإنتهاء من جميع الأعمال فيها بتاريخ 21 مارس.

وفيما يتعلق بالمحجر الثاني وهو مخيم وزارة الدفاع بمنطقة صبحان فقد أوضح المشرف العام على المخيم الرائد ناصر فواز الصباح بأن العمل على تجهيز المخيم كمحجر صحي قد بدأ بتاريخ 13 مارس الماضي حيث يتكون المخيم من عدة مراحل تم الانتهاء من الأولى منها والمكونة من «69» خيمة مجهزة تتسع لعدد «255» شخصاً تحت اشراف هيئة الخدمات الطبية وبالتنسيق مع وزارة الصحة فضلا عن الانتهاء من مرحلة أخرى مكونة من «33» خيمة مجهزة تتسع لعدد «113» شخصاً، كما أن هناك مراحل أخرى يصل مجموعها إلى قرابة «113» خيمة مجهزة تتسع لقرابة «316» شخصاً جاري العمل على الانتهاء منها في أقرب وقتٍ ممكن.

من جهته أفاد مدير إدارة المشاريع بالتكليف في هندسة المنشآت العسكرية العقيد الركن سعد الحجرف بأن العمل على إعداد المحجر الثالث بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف قد بدأ بتاريخ 31 مارس الماضي في الصالة رقم «5» والتي تصل سعتها إلى «259» غرفة وقد تم الإنتهاء من تجهيزها وتسليمها لوزارة الصحة بتاريخ 2 ابريل الجاري ، ومن ثم تم الإنتقال للعمل على إعداد الصالة رقم «6» بتاريخ 3 ابريل وبسعة تصل إلى «541» غرفة والإنتهاء منها كذلك وتسليمها لوزارة الصحة بتاريخ 8 ابريل .

أما بالنسبة للموقع الرابع للمحاجر الصحية فهو مشروع محجر المباني الإدارية والإعاشة بمنطقة الجليعة فقد ذكر مراقب المنطقة الثالثة بهندسة المنشآت العسكرية م.عارف العوضي بأن هذه المباني قد انطلق العمل على تجهيزها وإعدادها بتاريخ 29 مارس الماضي وتتسع لقرابة «582» شخصاً مجهزة ومقسمة على «5» مبان رئيسية جاهزة للإستخدام تحت إشراف هيئة الخدمات الطبية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.