«البلدية»: محلات الصرافة مستثناة من الغلق وتزاول خدماتها ونشاطها

أكدت بلدية الكويت اليوم الاثنين عدم صحة ما تم تداوله في بعض مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح محلات الصرافة موضحة أن نشاط الصرافة أصلا من ضمن الأنشطة المستثناة من الغلق طبقا لقرار رقم 703 الصادر بتاريخ 22 مارس الماضي.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن محلات الصرافة تم السماح لها بمزاولة نشاطها ويكون العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا بهدف توفير الخدمة أمام العمالة لتحويل أموالهم إلى أسرهم في بلدانهم مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت أن القرار الإداري حدد الأنشطة المستثناة من الغلق وعددها 17 نشاطا وتم تقليصها إلى تسعة أنشطة ولم يشمل أي من القرارات التي صدرت بهذا الشأن محلات الصرافة وهي مستمرة في مزاولة عملها ولم تتوقف منذ بداية اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد 19» وحتى تاريخه.