«الهلال الأحمر» تشيد بتضافر الجهود في استقبال العائدين إلى الكويت

أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين بتضافر جهود الجهات الحكومية باستقبال المواطنين العائدين وتقديم كافة سبل الرعاية لهم منذ وصولهم الى أرض الوطن.

وأكد مدير إدارة الشباب والمتطوعين في الجمعية الدكتور مساعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية دعم الجمعية لهذه الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشار العنزي الى أن متطوعي الجمعية والبالغ عددهم 50 متطوعا موزعون في المطار لخدمة المواطنين العائدين مبينا أن الجمعية وفرت لهم خدمة التوصيل الى منازلهم حيث بلغ عدد من أوصلتهم نحو 212 شخصا.

وذكر أن من المهام التي قامت بها الجمعية نقل المسحات الى المختبرات وتوفير الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مؤكدا حرص المتطوعين على استقبال العائدين على مدار اليوم وحثهم على اتباع التعليمات الصحية والتوعوية باشتراطات الحجر المنزلي التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم.

ونوه بجهود المتطوعين “الأبطال” الذين لم يتوانوا يوما طوال الشهرين الماضيين عن العمل المتواصل من أجل مكافحة الفيروس قائلا انهم “وقفوا بحزم في وجه المخاطر يصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب وتفان منقطع النظير”.

ولفت العنزي الى أهمية استشعار المسؤولية والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة وتحول دون انتقال العدوى من خلال الالتزام بأوامر منع التجول واتباع الإرشادات والضوابط الصحية.