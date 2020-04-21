اليوم الثالث من «الإجلاء الكبير»

تتواصل المرحلة الحالية من عملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج» لليوم الثالث على التوالي، ومن المتوقع أن يصل إلى البلاد اليوم 3810 مواطنين على متن 21 رحلة جوية.

وقد استقبل مطار الكويت الدولي أمس الاثنين 19 رحلة جوية ضمن المرحلة الحالية من عملية العودة الشاملة «إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج» في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19» عالميا.

وشهد اليوم الثاني من الخطة إجراءات تشغيلية اتسمت بالدقة بإشراف من وزراة الخارجية واستنادا إلى ضوابط وقوانين السلطات الصحية وبالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارات العامة لـ«الجمارك» و«الإطفاء» و«الطيران المدني».