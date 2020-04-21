سمو الأمير يهنئ الملكة إليزابيث الثانية بذكرى عيد ميلادها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالتها متمنيا سموه رعاه الله لجلالتها موفور الصحة والسعادة ومشيدا سموه حفظه الله بما حققه البلد الصديق في عهد جلالتها من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات مؤكدا سموه رعاه الله على رسوخ العلاقات التاريخية والوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين راجيا سموه حفظه الله للمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاد جلالتها متمنيا لجلالتها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.