البلدية: غلق 198 محلاً وتحرير 290 مخالفة بـ«حولي»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت البلدية أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بحولي خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 20/4/2020 أسفرت عن توجيه 501 إنذارا لمحلات ومقاهي وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 290 مخالفة متنوعة، غلق 198 محل ومطعم ومقهى وصالونات وأندية صحية ولعب أطفال و صالات تسلية وصالات أفراح مؤقتة .

وأشارت إلى قطع التيار عن 3 عقارات مخالفة بالسكن الخاص إلى جانب توجيه 26 إنذارا لعقارات مخالفة فضلا عن تحرير 7 محاضر مخالفات لسكن عزاب.

وأضافت أنه تم رفع 335 سيارة مهملة وسكراب، والإفراج عن 31 سيارة، تحرير 33 مخالفة باعة جائلين فضلا عن غسيل وتعقيم 182600 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.

ولفتت إلى توجيه 4 إنذارات بناء ، تحرير مخالفة سرداب مواقف مستغل كمشغل.