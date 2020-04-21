«الصحة»: تسجيل وتحديث بيانات الحالات المؤكدة لـ «كورونا» باستخدام «الباركود»

ألزمت وزارة الصحة جميع العاملين بها باستخدام نظام «19-COVID» الآلي وفق الآلية التي تم تدريب العاملين عليها في تسجيل وتحديث جميع بيانات الحالات المؤكدة ولحالات التقصي الوبائي واستخدام نظام الأرقام المتسلسلة «barcode» في جميع المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الصحة الوقائية والمختبرات التي تتعامل مع تلك الحالات، وذلك تسهيلا لمتابعة حركة المرضى في المحاجر والمستشفيات واستكمال إجراءات التقصي الوبائي ومتابعة نتائج العينات باستخدام النظام.

جاء هذا في قرار أصدره وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، مشيرا إلى أن الوضع الصحي الوبائي والآثار المترتبة على انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «19-COVID»، يوجبان الحرص على تنظيم العمل، كما جاء بالقرار ان يتولى قطاع الصحة العامة إصدار التعليمات اللازمة بشأن استخدام النظام الآلي، للمستخدمين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.