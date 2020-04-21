«شؤون الإقامة» تستقبل معاملات تسجيل الشركات.. بداية من الأحد المقبل

أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع شؤون الإقامة قد خصص إحدي القاعات في مبنى الإدارة بمنطقة الضجيج من أجل إستقبال المعاملات الخاصة بخدمة تسجيل الشركات واستلام رمز المستخدم حتى يتمكن صاحب العمل او المفوض بالتوقيع من الدخول عبر موقع وزارة الداخلية لتحديد إقامات العمالة المشمولين بكفالة الشركة وذلك عن طريق خدمة « اون لاين » المتاحة لحملة الإقامة وفق المادة / ۱۸ قطاع أهلي.

وأكدت الإدارة أن القاعة المخصصة لاستقبال تلك الشريحة تم تجهيزها وفق ما تقتضيه الاشتراطات والتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الإدارة أن استقبال المراجعين سيكون بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 26 / 4 / 2020 وذلك من الساعه العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشددة على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.