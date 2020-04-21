اتحاد الصيادين يطالب بإعادة فتح أسواق السمك والصيد في المياه الاقتصادية

دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة فتح سوقي السمك بشرق والفحيحيل، مؤكدا أن هذين السوقين هما المنفذين لبيع الأسماك المحلية واعادة فتحهما يدفع بالقضاء علي ظاهرة السوق السوداء ما يساهم في استقرار الاسعار بالسوق والبيع يكون بالاسعار التي حددتها وزارة التجارة، وثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.

وقال الصويان في تصريح له إن اليوم هو اليوم الخامس عشر لغلق سوق السمك في حين أسواق الخضار عادت تعمل في نفس المكان ولا ندري لماذا لا يتم معاملتنا بالمثل مثل المسالخ وسوق الخضار بالمباركية التي أعيد فتحها وغيرها من أسواق المواد الغذائية مطالبا المسؤولين بإعادة فتح سوق السمك أسوة بهذه الأسواق

وأشار إلى قرار وقف الصيد في المياه الاقتصادية الكويتية وقضية الحجر الصحي على لنجات الصيد الكويتية بميناء الدوحه قد قلل كثيرا من الاسماك المحليه ، في حين تم فتح الباب من جديد أمام السمك المستورد الايراني، قائلا عاملونا بالمثل واسمحوا لنا بالصيد من جديد لتستفيد الكويت من حصتها من المنتجات البحرية في المياه الاقتصاديه أسوة بصيادي الدول المجاورة، مؤكدا أن المنتج البحري المحلي مطلوب ومتوفر في البحر لكن هناك من يدفع في اتجاه استيراده بدلا من انتاجه وحتى الآن لا نعرف أسباب ذلك.

وثمن الصويان جهود جميع المسؤولين والجهات الحكومية الذين يقفون في خطوط الدفاع الأولى في مواجهة كورونا، مشيدا بجميع القرارات الحكومية الاحترازية والتي ساهمت في تحجيم هذا الفيروس اللعين،

لكنه في ذات الوقت طالب بمنح الفرصة لقطاع الصيد ومساواته بالمهن الأخرى التي توفر الأمن الغذائي فمهنة الصيد تعتبر من أهم المهن وأصعبها، مطالبًا المسؤولين بإعطاء الصيادين الفرصة وستعود الأسعار إلى طبيعتها وكذلك فتح أسواقنا امام مصيدنا من الأسماك المحلية الطازجة التى يفضلها الكثير من المستهلكين.

وأشار الصويان إلى أن الاتحاد يسعى جاهدا لتحقيق مطالب الصيادين، موضحا أنه قام بمخاطبة كل من وزارتي الداخلية والصحة بشأن فتح الصيد فى المياة الاقتصادية وإعادة فتح سوقي السمك بشرق والفحيحيل .