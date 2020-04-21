«الدفاع»: تواصل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع المرضى الموفدين بالخارج

أمان: إدارة العلاج بالخارج تعمل مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بخطة إجلاء المواطنين

تقديم مختلف أشكال الدعم لجميع الحالات لتتمكن من إتمام عمليه علاجها بكل يسر وسهولة

قامت إدارة العلاج بالخارج بوزارة الدفاع ومنذ اللحظات الأولى للظروف الصحية العالمية الطارئة بتكثيف عملية تواصلها وتنسيقها مع الأمانة العامة بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب العسكرية بالخارج، وذلك بهدف رعاية ومتابعة شؤون المرضى ومرافقيهم من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والذين تم إيفادهم للعلاج بالخارج من قبل الإدارة.

هذا وقد أوضح مدير إدارة العلاج بالخارج بوزارة الدفاع العميد الركن عماد أمان أن الإدارة وبتوجيهات مباشرة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، ومتابعة من سعادة رئيس الأركان العامة للجيش وسعادة نائب رئيس الأركان، قامت بتشكيل قنوات تواصل دائمة وعلى مدار الساعة مع المكاتب العسكرية بالخارج، وذلك بهدف متابعة أوضاع المرضى الموفدين من قبل الوزارة ومرافقيهم وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه سير عملية علاجهم في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يمر بها العالم.

كما أكد العميد الركن عماد أمان بأن إدارة العلاج بالخارج تعمل حالياً وبشكل متوافق مع كافة الإجراءات الحكومية المتعلقة بخطة إجلاء المواطنين والتي بدأت بتاريخ 19 ابريل، وذلك من خلال متابعتها وتنسيقها الدائم مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة والمكاتب العسكرية بالخارج، بالإضافة إلى تواصلها المباشر مع بعض الحالات المرضية والتي تستدعي ظروفها الصحية اتخاذ قرارات عاجلة من شأنها تسهيل إجراءات علاجها وتلبية كافة الاحتياجات الضرورية لها، والتمديد كذلك لبعض الحالات التي تقتضي ظروفها تمديد فترة العلاج بالوقت الراهن.

وأضاف العميد الركن عماد أمان بأن الإدارة قامت كذلك بإجراء اتصالاتها بالمكاتب العسكرية بالخارج لمتابعة بعض الحالات التي تم إيفادها للعلاج ولم تتحصل على سكن ملائم في بعض الدول بسبب الظروف الصحية الطارئة، والعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم لها لتتمكن من إتمام عمليه علاجها بكل يسر وسهولة.

كما بين مدير إدارة العلاج بالخارج بأن الإدارة تعمل حالياً على ترتيب إجراءات عودة المرضى الكويتيين ومرافقيهم من خلال خطة الإجلاء الحكومية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني ، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الترتيبات اللازمة مع وزارة الصحة وهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع لتوفير ما قد تتطلبه ظروف بعض المرضى الموفدين لدى وصولهم للبلاد من حاجة إلى الرعاية السريرية أو للأجهزة والمعدات طبية.