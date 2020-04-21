العفاسي: «الأوقاف» نجحت في أداء رسالتها التوعوية والإرشادية

قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بجولة تفقدية في الاستوديو الإعلامي التابع لإدارة الإعلام في وزارة الأوقاف برفقة وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد عمادي والوكيل المساعد لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام محمد العليم وبحضور مدير إدارة الإعلام صلاح أبا الخيل ورئيس الاستوديو الإعلامي يعقوب الأحمد وذلك صباح الأحد.

وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، إن ما رأيته اليوم في الاستوديو الإعلامي وفريق الطوارئ الذي شكله قطاع العلاقات الخارجية والإعلام في وزارة الأوقاف يثلج الصدر، فقد رأيت فريق الاستوديو كخلية نحل يعمل بكل طاقاته وبشكل متناغم أبهر متابعيه.

وأضاف العفاسي، إن الحملة الإعلامية التي قادتها وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة الإعلام أنتجت أعمالاً صحفية وإعلامية ضخمة جداً، بعدما تنوعت ثمارها ما بين الأخبار الصحفية والفلاشات التوعوية ومقاطع الفيديو الإرشادية، وبكل اللغات وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة توحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

ولفت العفاسي إلى أن وزارة الأوقاف أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أن دورها وعملها لا يتوقف عند حدود المسجد خاصة أن السلطات الصحية أوقفت صلاة الجماعة احترازياً لحين إشعار آخر منعاً لانتشار هذا الوباء، مما كشف قدرة وزارة الأوقاف على الاستمرار في إيصال رسالتها التوعوية والإرشادية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

وأكد العفاسي أن وزارة الأوقاف نجحت في القيام بالدور المنوط بها، وقامت بالمهمة الموكلة إليها على أحسن وجه، وهو ما تتكلم عنه الأرقام والإحصاءات التي أنتجتها من أعمال صحفية، ناهيك عن التنسيق المثمر مع وزارة الاعلام ومن خلال تلفزيون دولة الكويت والقنوات الفضائية لبث الرسائل الإرشادية للمشايخ والدعاة والتي كان لها الأثر الطيب لدى الكثير من أبناء المجتمع الكويتي .

واستمع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إلى شرح مفصل من قبل وكيل وزارة الأوقاف م. فريد أسد عمادي والوكيل المساعد لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام محمد العليم حول كيفية خطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الأوقاف خلال هذه الفترة التي تضافرت فيها الجهود لمواجهة فيروس كورونا، كما استمع لشرح من مدير إدارة الإعلام صلاح أبا الخيل حول آلية تعامل الإدارة مع المواقع الرسمية للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تطبيق اشتراطات مركز التواصل الحكومي، وأيضاً استمع وزير العدل وزير الأوقاف إلى شرح متكامل من قبل رئيس الاستوديو الإعلامي يعقوب الأحمد عن أقسام المركز وآلية عمل كل قسم ووحدة الطوارئ التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الجميع .