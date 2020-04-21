البلدية: إغلاق 8 محلات بـ«حولي» خالفت الإجراءات الاحترازية من «كورونا»

أعلن نائب رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي ابراهيم السبعان اليوم الثلاثاء عن إغلاق ثمانية محلات في محافظة حولي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف السبعان في بيان صحفي أن فريق الطوارئ بفرع البلدية قام بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحال بالمناطق التابعة لها بالتعاون مع اللجنة المشتركة للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات الادارية «703 و709 و710» لسنة 2020.

وأوضح أن الفريق قام بالتأكد من التزام المحال المستثناة من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة باتخاذ الاجراءات الإحترازية والوقائية تجنبا لانتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تحرير ثماني مخالفات واحالة المخالفين للجهات المختصة بالتعاون مع اللجنة المشتركة داعيا أصحاب المحلات بالالتزام بقرارات وتعماميم البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري لاسيما ان مفتشي الفريق يكثفون جولاتهم الميدانية لرصد أي مخالفات.