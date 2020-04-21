“الداخلية”: ضبط مواطن قام بالاعتداء والتهجم على مسكن

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لها بشأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بالاعتداء على رجل أمن وافتعال حريق في نظارة المخفر.

اذ توضح الإدارة أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوجود تهجم وتهديد على مسكن احد المواطنين وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ ، وعند طلب الاثيات من المتهجم قام برفض التعاون والاعتداء على رجل الأمن مما ادى الى احداث اصابه به وتم استخراج تقرير طبي بحالته ، وقد تم السيطرة عليه من قبل رجال الامن ونقله على مخفر المنطقة ، واثناء احتجازه قام بافتعال حريق بنظارة المخفر وتعرض ثلاثة أفراد من رجال الامن الى الاختناق وتم اخماد الحريق من قبل الإدارة العامة للإطفاء ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج وتم علاج حالتين وخروجهم مع بقاء حالة واحدة من رجال الامن لحاجتها لاستكمال العلاج ، وجاري تحويلة الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .