بنك الدم: الموظفة المصابة كانت مخالطة مع احد أفراد أسرتها.. وليس لها صلة مباشرة مع المتبرعين

كشفت إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، عن إصابة موظفة تعمل في قسم المختبرات بفيروس كورونا.

وقالت الإدارة تعليقاً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المصابة ليس لها صلة مباشرة مع المتبرعين، وأنها كانت مخالطة لمصاب من أفراد أسرتها، مؤكدة أنه يجري فحص المخالطين لها بالتنسيق مع إدارة الصحة الوقائية.

وذكرت أنها حريصة على سلامة الموظفين والمتبرعين، وباتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعقيم اليومي لجميع الأقسام والمختبرات في بنك الدم المركزي، ووفقا لمتطلبات وزارة الصحة.