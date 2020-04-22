البلدية: الدفن من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال رمضان

– إجراءات دفن الميت تبدأ فور صدور تصريح دفنه

حرصا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين وبناء على توصيات مجلس الوزراء والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر مدير إدارة شئون الجنائز د. فيصل العوضي تعميما داخليا بشأن مواعيد دفن الجنائز خلال فترة شهر رمضان المبارك بأن تكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

من جانب أخر، أوضحت بلدية الكويت أن إدارة شئون الجنائز لا تباشر إجراءات دفن الميت إلا بعد وصول تصريح الدفن مع جثمان المتوفي والذي يصدر من وزارتي الصحة أو الداخلية حسب الأحوال، مبينة أن أي تأخير يحدث يكون مرتبط بإجراءات هذه الجهات، وفي حال تم الانتهاء منها تقوم إدارة شئون الجنائز بإجراءات الدفن من لحظة وصول الجثمان وتصريح دفنه، لذا ندعو الجميع باستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتحري الدقة في نقل تلك المعلومات لما تقتضيه المصلحة العامة.