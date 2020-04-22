«البلدية»: استقبال 54 معاملة إلكترونياً من المكاتب الهندسية

في إطار الجهود المبذولة من قبل بلدية الكويت لتجنب انتشار فيروس “كوفيد 19” وتيسيرا على المواطنين والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية في إنجاز معاملات إنهاء ونقل إشراف وإيصال وتقوية التيار الكهربائي إلكترونيا.

أوضحت البلدية أنه تم استقبال 35 معاملة من قبل المكاتب الهندسية لمعاملات إنهاء ونقل إشراف وإيصال وتقوية التيار الكهربائي بالأحمدي، مشيرة في هذ الخصوص إلى إعادة 16 معاملة للمكاتب الهندسية لنقص بالأوراق المطلوبة.

وأشارت البلدية إلى استكمال إجراءات 19 معاملة للكشف والدراسة والاعتماد النهائي.

وأضافت أنه تم استقبال 19 معاملة من المكاتب الهندسية لإيصال التيار الكهربائي تم إعادة 12 معاملة منهم لنقص بالإوراق المطلوبة فضلا عن إستكمال إجراءات 7 معاملات للكشف والدراسة والإعتماد النهائي لتلك المعاملات.