«الهلال الأحمر» توزع 1000 سلة غذائية على العمالة في «جليب الشيوخ»

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاربعاء توزيع 1000 سلة غذائية على العمال والمقيمين في منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي عبدالرحمن العون لوكالة الانباء الكويتية على هامش توزيع السلال الغذائية انه تم كذلك توزيع 1500 سلة في الاسبوع الماضي على العمالة بمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة المعزولتين احترازيا.

وأضاف العون أن السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية مثل الأرز والزيت والسكر والشاي والمعلبات تكفي مدة شهر كامل.

وذكر ان الجمعية تعمل جاهدة من خلال توزيع السلال الغذائية سواء في جليب الشيوخ والمهبولة أو المناطق السكنية للحد من تنقلات المقيمين والعمال تماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الجمعية على ايصال المساعدات الغذائية إلى المستفيدين في مناطق سكنهم لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الجمعية مازالت تواصل دورها التوعوي من خلال بث رسائل توعوية «مرئية – ومقروءة» والتي تهدف إلى نشر الطمأنينة والايجابية وحث الناس على التعاون مع الجهات الحكومية وتجنب الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.