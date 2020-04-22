محافظ الأحمدي: تفاعل ملموس للمختارين دعما للجهات المعنية لمواجهة ظاهرة سكن العزاب

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح دعم جهود الجهات المعنية لمواجهة ومعالجة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص ، مثمنا في هذا الصدد جهود مختاري المناطق المختلفة بالمحافظة، وفي مقدمتهم اللواء م.علي الزعبي مختار مدينة الخيران والوفرة بالوكالة لمتابعة شكاوى اهالي مدينة صباح الاحمد البحرية من هذه الظاهرة الخطيرة والمخالفة للقانون.

ووجه المحافظ التحية لمسؤولي بلدية محافظة الاحمدي وشرطة الخيران الذين اشرفوا على انذار اصحاب البيوت المخالفة ومنحهم فترة انذار يتم بعدها قطع التيار الكهربائي عنهم ، كما وجه الخالد الشكر والتقدير ايضا لاعضاء اللجنة التطوعية لمنطقة الوفرة السكنية بقيادة خالد محمد المري لما يقومون به من جهود حثيثة لمعاونة الجهات المعنية ودعم منتسبيها في مواجهة الازمة.

وفي ذات السياق، ثمن الخالد الجولة التفقدية المتميزة لمختار منطقة المنقف منصور الهاجري التي قام بها في جمعية المنقف التعاونية تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالاطلاع على سير العمل في الجمعيات التعاونية والاطمئنان الى توافر السلع والمنتجات الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين واتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الخالد متابعة جهود مختاري المناطق الأخرى وتفاعلهم مع توجيهاته ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في معاونة الجهات المختصة والمواطنين ، متمنيا التوفيق والسداد للعاملين في كافة القطاعات داعيا المولى سبحانه ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وان يزيل عنها وعن العالم اجمع هذه الغمة عاجلا وليس اجلا.