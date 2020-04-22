البلدية: غلق 15 سرداباً مخالفاً بعقارات استثمارية بمنطقة خيطان

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وبناءا على ورود بلاغات تتعلق بوجود تجمعات في سراديب العقارات بالمخالفة للقرارات والتعاميم الصادرة وإستخدام السراديب في غير الغرض المرخص لها تكثف الفرق الرقابية في البلدية جولاتها الميدانية على سراديب العقارات في جميع المحافظات للتأكد من التزام أصحاب العقارات من الإشتراطات والمواصفات بلوائح ونظم البلدية .

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية م. فهد المويزري أن الجولة التى ترأسها بالتعاون مع الهيئة العامة للقوي العاملة والادارة العامة للاطفاء على سراديب العقارات بالسكن الإستثماري والمستغلة كمخازن بمنطقة خيطان جاءت بناءا على تعليمات الادارة العليا في البلدية وبمتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية المحافظة م. محمد صرخوه.

وتابع المويزري أن الجولات مستمرة على جميع مناطق المحافظة لرصد كافة السراديب المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وصولاً للغلق الاداري فضلا عن تحرير مخالفات لملاك العقارات لاستغلالهم العقار لغير الغرض مرخص له.

ولفت إلى أن الجولة أسفرت عن غلق 15 سرداب مخالف مستغل كمخزن بعد الكشف على 30 عقار استثماري فضلا عن تحرير15 مخالفة فتح وإدارة محل دون الحصول على موافقة البلدية توجيه إنذارات لملاك العقارات لاستغلالهم العقارات لغير الغرض المرخص له وفق لائحة البناء ، لافتا إلى أن مفتشي القوي العاملة قاموا بتحرير 10 مخالفات لعمالة مخالفة.

ودعا المويزري أصحاب العقارات بالالتزام بكافة لوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغلق الاداري ، داعيا إياهم بالتعاون مع الفرق الرقابية بالبلدية أثناء الكشف الميداني على العقارات.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .