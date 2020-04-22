السفير المصري: تسيير أولى رحلات إجلاء «مخالفي الإقامة» و«العالقين».. قريباً

قال السفير المصري لدى البلاد طارق القوني، إن السلطات المصرية بدأت منذ أيام الاستعدادات اللازمة لاستقبال رحلات استثنائية لمخالفي الإقامة وعدد من العالقين المصريين في الكويت.

وأضاف السفير، أنه من المنتظر قريبا أن يتم تسيير أولى هذه الرحلات وفق جدول زمني يراعي القدرات الاستيعابية للنظام الصحي في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في هذا الشأن للنساء والأطفال.

وأوضح القوني، أنه على اتصال مستمر مع المسؤولين الكويتيين للتنسيق في هذا الموضوع، بما في ذلك الحصول على البيانات الكاملة والأعداد النهائية لمخالفي الإقامة من الجالية، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من ذلك سيتم الشروع في عملية نقلهم إلى القاهرة.

وأعرب السفير القوني عن تقديره للتعاون الذي لاقاه من جانب السلطات الكويتية في هذا الشأن ولحسن استضافة المتواجدين في مراكز الإيواء.