«إدارة التحقيقات» تسجل 1466 قضية.. خلال شهر

أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة التحقيقات قامت بتسجيل 1466 قضية خلال الفترة من 3 . 12 2020 وحتى 12 4 2020 في المحافظات الست وذلك خلال العطلة الرسمية التي اقرها مجلس الوزراء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الإدارة أن عدد تسجيل القضايا جاء في المحافظات الست كالتالي:

العاصمة 216

حولي 312

الفروانية 210

الاحمدي 250

الجهراء 172

مبارك الكبير 105

فيما سجلت الجنح الخاصة 201

وأكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن إدارات التحقيق بالادارة العامة للتحقيقات مازالت تباشر عملها في جميع المحافظات بنظام الخفارة والتنسيق الكامل مع ضباط المخافر من خلال « 412 » عضو تحقيق وفق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ التدابير والاحتياطات المطلوبة، بالإضافة إلى قيام قطاع الادعاء بالإدارة بالقيام بواجباته والتصرف بالقضايا حسب ما تقتضيه حاجة العمل.