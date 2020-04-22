وزير الصحة يشارك باجتماع «الصحة العالمية» لاقليم شرق المتوسط.. عبر الاتصال المرئي

شارك وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء باجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الصحة لدول إقليم شرق المتوسط وذلك لتشاور وتبادل الخبرات في مجال التصدى لجائحة كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أنه ترأس الاجتماع مدير منظمة الصحة العالمية لاقليم الشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ومثل دولة الكويت في الاجتماع الشيخ باسل الصباح.

وأشارت إلى أن الاجتماع استعرض تطورات تفشي جائحة كورونا المستجد على المستوى العالمي وعلى مستوى الاقليم وآخر الاحصائيات المسجلة للاصابات.