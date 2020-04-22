الوزيرة الفارس تشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء مناقصات المطلاع

أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس قرارا بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء مناقصات تتعلق بمشروع «مدينة المطلاع» السكنية.

وقالت الفارس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن هذا القرار يأتي من باب الحرص على الشفافية والمصداقية مؤكدة أنها لن تقبل بوجود أي شبهة تجاوز للوائح أو المساس بالمال العام أو أي تأخير أو تراخ متعمد في الإنجاز.