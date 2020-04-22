هيئة الرؤية الشرعية تواصل اجتماعها غداً لالتماس هلال شهر رمضان

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار يوسف المطاوعة اليوم الأربعاء أن الهيئة ستواصل اجتماعها غدا الخميس لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار المطاوعة في بيان صحفي إنه بالإشارة الى الإعلان الصادر من وزارة العدل بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم الأربعاء التماسا لرؤية شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية فقد اجتمعت الهيئة وقررت استمرار اجتماعها إلى يوم غد الساعة السابعة مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.