“الكويتية”: تشغيل 36 رحلة في الثلاث أيام الأولى من مرحلة الإجلاء الثانية

في إطار جهودها المبذولة لتلبية النداء الوطني، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل 36 رحلة خلال الثلاث أيام الأولى الماضية من تاريخ 19 وحتى 21 ابريل 2020 ضمن المرحلة الثانية والأكبر بتاريخ الكويت لرحلات إجلاء المواطنين العائدين من الخارج التي أقرتها الحكومة الموقرة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أنحاء العالم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رحلات إجلاء المواطنين لليوم الاول «الاحد 19 ابريل» تضمنت دول مجلس التعاون الخليجي فقط موزعة على 12 رحلة ، أما رحلات اليوم الثاني «الاثنين 20 ابريل» تضمنت دبي والرياض وابوظبي وجدة ولندن والقاهرة موزعة على 10 رحلات، وفي اليوم الثالث «الثلاثاء 21 ابريل» تضمنت الرحلات اسطنبول ولندن وعمّان والرياض والقاهرة وجنيف وباريس وانقرة موزعة على 14 رحلة.

وأضافت الخطوط الجوية الكويتية أنها تحرص كل الحرص على تنفيذ الأوامر الأبوية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برغبة سموه لعودة أبنائه وبناته المواطنين إلى أرض الوطن في الايام الأولى من شهر رمضان المبارك أو خلاله وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص كوزارة الخارجية والادارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات الصلة وذلك بداية من 19 الجاري وحتى تاريخ 7 مايو 2020 وما سيعقبها من أيام في حال دعت الحاجة.

ونوهت الشركة إلى أنها وبجميع فرقها العاملة في مطار الكويت الدولي ومن كافة قطاعاتها التشغيلية والمساندة على أتم الاستعداد و الجاهزية لاستكمال تلك المرحلة لاجلاء المواطنين من الخارج، مبينة أنها قامت بالاستعداد جيداً في الاسابيع الماضية لاتمام تلك الرحلات سواء من خلال تجهيز المركز الطبي الخاص بفحص المواطنين العائدين أو من خلال جهوزية أسطولها وتعقيمه وتطهيره وفق المعايير العالمية والتي تحتوي على أحدث المقاييس المعتمدة من شركتي التصنيع من بوينغ وايرباص.

واختتمت الخطوط الجوية الكويتية بيانها بالتأكيد على سعيها الدؤوب لتنفيذ تلك المهمة الوطنية بشكل دقيق وبأسرع وقت ممكن، معربة عن بالغ أمانيها بأن يتكلل إجلاء مواطني دولتنا الحبيبة الكويت بنجاح ويسر، متمنية للجميع السلامة والامان وعودتهم سريعاً إلى أرض الوطن بين أهلهم وذويهم.