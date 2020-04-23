وزير الداخلية يطلع على جهود «الاطفاء» في مواجهة وباء «كورونا»

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مساء الأربعاء بزيارة مبنى الإدارة العامة للاطفاء للاطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة لمواجهة وباء كورونا «سارس كوف 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وقالت «الإطفاء» في بيان صحفي إن مديرها العام الفريق خالد المكراد قدم خلال الزيارة شرحا عن خطة الإدارة في دعم وإسناد جميع وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة العامة “إذ تعمل على تسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية من أجل مكافحة انتشار الوباء والتخفيف على السلطات الصحية”.

وشاهد الصالح عرضا مباشرا لبعض المهام المكلفة بها «الإطفاء» مثل عملية إيصال الأدوية لمنازل المرضى ومنصات تطهير الشاحنات التي تم تركيبها بالمنافذ الحدودية ومطار الكويت الدولي وتأمين موقع مقر إيواء المخالفين في منطقة كبد وبعض المحاجر الصحية.

كما شهد عرضا عن خريطة المناطق المحظورة وأعداد سكانها وخطة الإدارة التي وضعت لتأمين سلامة القاطنين بها في حال وقوع أي حوادث والتأهب لأي طارئ.