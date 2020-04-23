«ايكويت للبتروكيماويات»: مشاركتنا بحملة «نبيك سالم بالبيت»انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية

قال النائب الأول للرئيس التنفيذي في مجموعة ايكويت للبتروكيماويات ناصر الدوسري اليوم الخميس إن مشاركة المجموعة بحملة «نبيك سالم بالبيت» بالتعاون مع الإدارة العامة للاطفاء الكويتية يأتي التزاما منها بمسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على صحة وسلامة المجمتع.

وأكد الدوسري في بيان صادر عن «ايكويت» خصت به وكالة الانباء الكويتية حرص المجموعة على صحة وسلامة موظفيها وشركائها والمجتمع الذي تعمل فيه حيث تعهدت بتقديم الدعم للعائلات في الكويت خلال أزمة فيروس كورونا «سارس كوف – 2» المسبب لمرض «كوفيد – 19».

وأوضح أن «ايكويت» و«الاطفاء» تهدفان عبر حملة «نبيك سالم بالبيت» إلى رفع مستوى الوعي بين العائلات حول كيفية الحفاظ على سلامتهم وتجنب الحوادث المحتملة في المنزل.

وذكر أنه تم خلال الحملة توزيع 50 ألف نسخة من كتيبات الأطفال التعليمية من الإدارة العامة للاطفاء إضافة إلى التبرع بطفايات للحريق وأجهزة الكشف عن الدخان للعديد من المنازل في الكويت.

وتابع “تماشيا مع جهود المسؤولين في الحكومة الكويتية والمنظمات الصحية حول العالم نلتزم بالحفاظ على صحة الناس وسلامتهم خلال هذه الفترة التي تتطلب تضافر الجهود”.

وأشار إلى توافق الحملة مع القيود المفروضة والاجراءات الوقائية في الكويت بما في ذلك الإغلاق الكامل لمناطق محددة وحظر التجول الجزئي في البلاد كجزء من دعم جهود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد على أن شراكة «ايكويت» المثمرة مع الإدارة العامة للاطفاء تنبع من التزام المجموعة بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة داخل المجتمع.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الإدارة العامة للاطفاء العميد خليل الأمير وفقا للبيان إن «الاطفاء» تحرص على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات في الكويت إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية ونشر الوعي بالسلامة المنزلية بين أفراد المجتمع.

وذكر العميد الأمير أن الحملة تقدم إرشادات وإجراءات احترازية بشأن طفايات الحريق وأنواع الحرائق وأجهزة إنذار الدخان واسطوانات الغاز وتسربات الغاز وعمليات الإخلاء أثناء الحريق والتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة والاتصال برقم الطوارئ 112 عند الحاجة.

وتعد مجموعة «إيكويت» من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للايثيلين جلايكول على مستوى العالم.

وتمتلك المجموعة وتتولى تشغيل مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 6 ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين والستايرين مونيمر والبرازيلين والعطريات الثقيلة والبنزين.

وتضم مجموعة إيكويت كلا من شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات ومجموعة من الشركات التابعة مثل شركة «أم إي جلوبال» و«إيكوي بوليمرز» ويتم تسويق هذه منتجاتها في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويساهم في مجموعة إيكويت شركات «صناعة الكيماويات البترولية» و«داو للكيماويات» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«القرين لصناعة الكيماويات البترولية».