سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة من أخيه رئيس وزراء البحرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتبادل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة الحديث حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد معربا عن تمنياته لسموه أن يديم نعمة الصحة والسلامة على الشعبين الشقيقين وأن يحفظهما الله من كل سوء وأن يزيل شر الوباء ويرفع البلاء.

وأعرب سموه عن شكره لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على بادرته الكريمة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.