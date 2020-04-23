«الهلال الأحمر» تسلم إلى «الصحة» مستلزمات النظافة والطعام لمحجر «أرض المعارض»

سلمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس الى وزارة الصحة في محجر أرض المعارض الدولية الصحي بمنطقة مشرف مستلزمات النظافة الشخصية والطعام والبطانيات والشراشف إلى جانب عدد من الثلاجات لحفظ الأدوية.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الجمعية تدعم جهود وزارة الصحة وتقف إلى جانبها صفا واحدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضح الساير انه تم تزويد «الصحة» ب 250 كرتونا تحتوي مستلزمات النظافة الشخصية و250 سلة مستلزمات الطعام و250 بطانية وشراشف إضافة إلى ثلاجتين للأدوية لحفظ الأدوات الطبية مؤكدا أن تلك المساهمات تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للهلال الأحمر في مثل هذه الظروف.

وذكر أن المحجورين بحاجة إلى العديد من مستلزمات العناية الشخصية اليومية والنظافة الصحية اللازمة وأدوات الطعام الخاصة للمحافظة على صحتهم.

وذكر أن الجمعية ستبقى على الدوام في مقدمة الجهات الملبية للنداءات الوطنية لتحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الصحة.

وبين أن الجمعية قامت ايضا بالعديد من المبادرات ذات الصلة لتخفيف وطأة تفشي الفيروس على المجتمع الكويتي إضافة إلى توزيع السلال الغذائية والوجبات اليومية على الأسر المحتاجة والعمال وتجهيز عدد من المدارس لسكن العمال.

وأفاد الساير بأن هناك لجنة مشكلة في الجمعية وهي على انعقاد دائم لمتابعة المستجدات الخاصة بالأزمة واتخاذ ما تراه من قرارات عاجلة في هذا الخصوص وكذلك دراسة سبل الدعم الممكنة وفق ما يستجد من أحداث.