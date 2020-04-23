«الداخلية»: 112 هاتف الأمان للمناطق المعزولة

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في اطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وضمن قرارات مجلس الوزراء في العزل التام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تؤكد الادارة أن عمليات وزارة الداخلية « 112 » على اتم الاستعداد لاستقبال البلاغات الطارئة والحالات الانسانية على مدار الساعة والتعامل معها باسرع وقت وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين في مناطق العزل ومناطق دولة الكويت كافة وتقديم المساعدة والتسهيلات لهم من اجل المحافظة على سلامة وصحة الجميع.