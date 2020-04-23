وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون للتصدي لتداعيات «كورونا»

تلقى معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة جان إيف لودريان تناول خلاله أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين علاوة على مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما جرى خلال الاتصال أيضا بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حول العالم وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو التصدي لتداعياته وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات هذا الوباء والحد من انتشاره ودعم المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

ومن ناحيته جدد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح تضامن دولة الكويت مع الاجراءات التي تتخذها الجمهورية الفرنسية في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد متمنيا لفرنسا وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

من جانبه أعرب الوزير لودريان عن دعم وإشادة فرنسا بالإجراءات التي تتخذها دولة الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء متمنيا للجميع السلامة منه ومن تداعياته.