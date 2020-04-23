سمو الأمير يتلقى برقيات تهان.. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة.

أعربوا فيها عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لسموه رعاه الله بهذه المناسبة الكريمة والدعاء لسموه بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن الغالي نحو كل ما فيه عزته وازدهاره مبتهلين إلى الباري تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الكويت وشعبها بالخير واليمن والعزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والسداد.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات شكر جوابية ضمنها شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة.

سائلا سموه رعاه الله المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بالخير والبركات وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على الوطن العزيز ويحفظه من كل مكروه ويحقق للامتين العربية والإسلامية كل ما تتطلعان إليه من رفعه ونماء وأن يسود الأمن والاستقرار والسلام شعوب العالم أجمع.