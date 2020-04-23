البلدية: تعقيم السوق والسلال والحاويات بسوق المباركية

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا، وبناء على تجنب التجمعات في سوق المباركية، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بو رقبة أن البلدية قامت بعمل بعض الترتيبات الخاصة لتجنب الزحام كإجراء إحترازي ووقائي لمرتادي السوق.

وأشار بو رقبة إلى وضع 10 حواجز لمرتادي السوق، 2 بوابة لسوق اللحم، 2 بوابة لسوق الخضار فضلا عن تعقيم السوق والسلال والحاويات حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وناشد بورقبة مرتادي السوق الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.