«هيئة الغذاء»: لم نمنع استيراد الخضار والفواكه من مصر

أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، أنه لم يتم منع استيراد الخضار والفواكه من مصر من الأساس.

وأضاف إنه تم التشدد باجراءات استيرادها لظهور متبقيات المبيدات الحشرية في بعض من إرسالياتها، بنسب أعلى من النسب المسموح بها دولياً، من خلال نتائج الفحص المخبري، وبالتالي كانت شحنات ارسالياتها تحجز وتؤخذ عينات منها وترسل للمختبر لفحصها.

وأفاد أنه وبعد ظهور النتيجة بأنها صالحة يتم الإفراج عنها، مع شرط إرفاق شهادة خلوها من متبقيات المبيدات، مبيناً أن هذا الإجراء كان يتطلب أياماً عدة لدرجة ان بعض الخضار تتلف خلال مدة حجزها، ما يعني بانه كان هناك تشدد في التفتيش والرقابه عليها خلال اجراءات استيرادها طيلة الفترة السابقة التي استمرت لاكثر من سنة.

وتابع إنه بعد تعديل الوضع السابق واتضح ذلك من خلال نتائج المختبرات خلال سنة تقريباً، تم العودة للتعامل معها وفقاً للإجراءات الاعتيادية أسوة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية احترازية ترسل للمختبر أيضاً مع بقاء شرط تقديم شهادة خلوها من متبقيات المبيدات الحشريه.

وذكر إن هذا الإجراء تم بتوصية من اللجنه العليا لسلامة الأغذية في هيئة الغذاء، وأنه في جميع الأحوال يجب أخذ الحيطة وغسل جميع انواع الخضار والفواكه جيداً من مختلف مصادرها التي استوردت منها وأنتجتها قبل تناولها.