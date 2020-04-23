محافظ الأحمدي: أجهزة الدولة لا تألو جهدا للتعجيل بتوفير الخدمات

شدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح على أن كافة أجهزة الدولة الرسمية لا تألو جهدا للتعجيل بتوفير الخدمات المختلفة واقصى درجات الرعاية وبأسرع وقت ممكن للمواطنين والمقيمين اجمالاً وفي ظل الاوضاع الراهنة علي نحو خاص، ولاسيما في المناطق السكنية الجديدة والنائية .

وفي هذا السياق، توجه المحافظ الخالد بخالص الشكر والتقدير الي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل علي استجابتها السريعة لمخاطبته لها بشأن الحاجة الماسة لاهالي وقاطني منطقة الخيران السكنية لوجود سوق تعاوني استهلاكي مركزي ، وإعلان الوزيرة في وقت قياسي عن مباشرة اجراءات الوفاء بمطلب الاهالي وان ذلك سيتم عبر الجمعيات التعاونية الاقرب للمنطقة .

وبالمناسبة تقدم المحافظ بالتهنئة الي أهالي وقاطني المنطقة الذين كانوا توجهوا اليه بطلبهم عبر وسائل التواصل العديدة التي يحتفظ ومحافظة الاحمدي بها معهم ، منوها الي انه تم التعامل الرسمي الفوري مع الطلب ووفق مايقضي به المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات ، والتوجيهات السامية بتوفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين في نطاقهم السكني ، ومخاطبة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، مع ايضاح الفرص والامكانيات واقتراح المقر المناسب للسوق ضمن المرافق القائمة بالمنطقة .

واختتم الخالد: اخلص تهانينا للجميع بحلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولي سبحانه ان يسدد خطانا جميعاً لخدمة الحبيب كل في موقعه ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.