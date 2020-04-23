البلدية: مواعيد إخراج القمامة في رمضان من الـ8 مساء حتى الـ10

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قراراً إدارياً بشأن تغيير مواعيد إخراج القمامة اعتبارا من أول شهر رمضان المبارك ليصبح من الساعة «8» مساء حتى الساعة « 10» مساء.

وأوضح المنفوحي، أن قراره بتغيير مواعيد إخراج القمامة جاء استناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/4/2020 بشأن تعديل موعد حظرالتجوال اعتبارا من أول شهر رمضان المبارك ليصبح من الساعة «4» مساءا حتى الساعة «8» صباحا.

وأكد المنفوحي على جميع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات ومواقع ردم النفايات البلدية والشركات المتعاقدة مع البلدية لتنفيذ عقود أعمال النظافة العامة التقيد والإلتزام بمواعيد إخراج القمامة اعتبارا من أول شهر رمضان المبارك.