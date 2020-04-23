وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور يهنئ القيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.